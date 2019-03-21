Скоро отыскать сгущенку на прилавках магазинов будет непросто.

А все потому, что особой популярностью у покупателей она не пользуется и производство ее сокращается.В Украине сокращается производство и потребление сгущенного молока. По данным директора аналитического агентства «Инфагро» Василия Винтоняка, в 2012 году отечественными предприятиями было произведено 105,1 тыс. т. сгущенки, а в 2018 году — только 72 тыс. т. И причина здесь вовсе не в кризисе и снижении покупательной способности населения. А в том, что меняются потребительские предпочтения.— Молодежь вообще не понимает: что это за продукт такой — сгущенка. Знают «нутеллу» — ее можно на хлеб намазать и съесть как десерт к чаю. А сгущенное молоко все больше выступает как ингредиент для выпечки тортов, бисквитов и другой кулинарной продукции, а не как самостоятельный продукт, — говорит он. — Появилось такое понятие, как «кондитерская сгущенка», в состав которой могут входить молочная сыворотка, обезжиренное молоко, растительный жир, то есть пальмовое масло.Поэтому, по словам эксперта, предприятия сейчас переходят на выпуск сгущенки исключительно для потребления кондитерскими предприятиями.