Лето в Украине сократилось до двух месяцев.

Об этом сообщила заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова.Климатолог отметила, что лето начинается с середины июня и заканчивается в августе — в период с 15 августа по 1 сентября.– Лето наше стало короче, – сказала Вазира Мартазинова, напомнив о том, что с 1 сентября уже начинаются дожди и снижение температуры.При этом она отметила, что осень в Украине обычно теплая.– Что у нас хорошего осталось, так это осень, – заметила специалист.Напомним, климатологи дали прогноз до конца весны, согласно которому в конце мая – первой половине июня ожидается прохладная погода с дождями.