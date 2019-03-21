Кабинет министров Японии одобрил поправку, запрещающую родителям применять телесные наказания к своим детям.

Как сообщает The Japan Times, если поправка будет принята обеими палатами парламента, то закон вступит в силу в апреле следующего года.Запрет на физическое наказание будет распространяться на кровных и приемных родителей, а также на социальных работников.Одобренная поправка не уточняет, какое именно родительское поведение будет признано телесным наказанием. Правительство планирует выработать руководство, в котором будут изложены дополнительные подробности.Эксперты в целом приветствуют этот закон, но говорят, что запрет, который не сопровождается штрафами, в значительной степени является символическим шагом. То есть он не сможет полностью искоренить случаи жестокого обращения с детьми.