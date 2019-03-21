20 марта в Харьковском национальном медицинском университете состоялось очередное заседание Регионального совета отличия за профессионализм и милосердие «Орден Святого Пантелеймона» Харьковской области.

Лучший врач

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За достижения в международном сотрудничестве в здравоохранении

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«За врачебное искусство»

«За заботу и ласку к больному»

«За научные разработки в медицине»

Председатель Регионального совета отличия Харьковской области Алена Благовещенская подвела промежуточные итоги кампании отбора кандидатов на получение наград «Орден Святого Пантелеймона» и «Медаль Святого Пантелеймона» среди медиков региона.Ректор медицинского вуза Владимир Лесовой подчеркнул важность награждения победителей конкурса на региональном уровне и высказал предложение о введении дополнительной награды – памятной отличия с изображением Святого Пантелеймона – в Харьковской области.Во время заседания Епископ Харьковский и Богодуховский Православной Церкви Украины Митрофан вручил Алене Благовещенской Благословенную грамоту Православной церкви Украины.Сейчас сбор документов кандидатов на получение отличия продолжается до 31 марта 2019 года, после чего Региональный Совет будет определять победителей.Напомним, отличия за профессионализм и милосердие является формой общественного признания и имеют четкую профессионально-профессиональную направленность, их присуждения проходит в рамках общественного проекта «Честь медицинской профессии».В 2019 году Знак отличия «Орден Святого Пантелеймона» будет присуждена в пяти номинациях:Также внедрена отдельная награда для молодых специалистов отрасли в возрасте до 35 лет – «Медаль Святого Пантелеймона», которая присуждается в трех номинациях: