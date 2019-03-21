Во время мероприятия под руководством главы облгосадминистрации Юлии Светличной подведут итоги работы ведущих отраслей промышленности региона за 2018 год и определят задачи на 2019-й.

Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.Среди вопросов повестки дня коллегии также - состояние оплаты труда и погашения долгов по зарплате на предприятиях области и итоги работы с обращениями граждан в 2018 году.В начале коллегии глава ХОГА Юлия Светличная передала ряд государственных наград деятелям Харьковской области.– Эти люди своим трудом, упорством и преданностью строят Харьковскую область и развивают в целом наше государство. Благодаря таким преданным и трудолюбивым людям, профессионалам с большой буквы, сегодня нам удается повышать объемы производства, занимать лидирующие позиции в сельском хозяйстве, достигать больших результатов в хозяйственной деятельности и развитии Харьковщины. Благодаря таким упорным людям сегодня на нашей территории мирно и спокойно, - подчеркнула Юлия Светличная.Так, ордена «За заслуги» III степени получили:- Коломакский поселковый голова Владимир Гуртовой;- депутат Харьковского районного совета Олег Казаков;- первый заместитель Дергачевского городского головы Владислав Кисиль;- первый заместитель генерального директора ГП «Завод имени Малышева» Александр Литман;- директор Департамента оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами ХОГА Алексей Максимов;- профессор Харьковского Национального университета городского хозяйства им. Бекетова Игорь Россоха;- начальник ГУ Гоструда в Харьковской области Владимир Рожанский;- председатель объединения профсоюзов Харьковской области Сергей Тесленко;- Солоницевский поселковый голова Василий Шабатько.Орденом Княгини Ольги III степени награждены:- Любовь Гужва - работник ОКПЭП «Госпром»;- Елена Колмык - депутат Харьковского областного совета;- Светлана Кучеренко - Прудянский поселковый голова Дергачевского района.Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Украины» присвоено депутату Первомайского районного совета Владимиру Грущенко. «Заслуженным работником социальной сферы Украины» стала начальник управления социальной защиты населения Харьковской РГА Светлана Лудан.Почетной грамотой Кабинета Министров Украины награжден Владимир Павленко - председатель Первомайской РГА.