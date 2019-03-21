Третий полумарафон Kharkiv Half Marathon-2019 состоится 24 марта в центре города.По словам организаторов, участникам предстоит пробежать две дистанции на выбор: классический полумарафон (21,097 км) и 5 км.
Маршрут полумарафона: пр. Науки - перекресток пр. Науки и ул. Новгородской - ул. Новгородская - перекресток ул. Новгородской и ул. Юрия Шевелева - ул. Новгородская - перекресток ул. Новгородской и пр. Науки - пр. Науки - пересечение пр. Науки с ул. Ахсарова и ул. Деревянко (разворот) - пр. Науки - пр. Науки, 4 (медуниверситет). По такому маршруту участникам предстоит пробежать два круга. Старт и финиш забега - возле Харьковского национального медицинского университета.
Выдача стартовых пакетов будет проходить 23 марта с 12:00 до 18:00 в конференц-зале отеля «Националь» (пр. Науки, 21), а также в день забега с 8:00 до 9:30 возле ХНМУ. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и медицинскую справку или страховку для участников полумарафона.
Начало забега – в 10:00.
Отметим, на сегодняшний день для участия в полумарафоне (21,097 км) зарегистрировалось 589 человек, на дистанции 5 км – 153. Возраст участников – от 14 лет.
Регистрация на полумарафон продлится до 22 марта, с подробной информацией о забеге и регистрации можно ознакомиться здесь.