Вечером 20 марта на станции харьковской подземки "Южный вокзал" нетрезвый пассажир упал на рельсы.

Об этом сообщили очевидцы в одном из городских Telegram-каналов."На станции "Южный вокзал" гвардеец синего батальона был подбит прямо на платформе и упал на рельсы. Дежурная остановила движение поездов пока его не забрала полиция", - написал один из свидетелей случившегося.Другие очевидцы также утверждали, что харьковчанин находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В пресс-службе КП подтвердили информацию об инциденте. По данным метро, в 19:00 пассажир по собственной неосторожности упал на путь. Сотрудники подземки сняли напряжение с контактного рельса, подняли мужчину и вывели его на платформу. Сбоя движения поездов при этом не было.