В Харьковском зоопарке проснулись шесть бурых и три гималайских медведя.

Об этом, как информирует Статус-Кво, сообщили зоологи.Активность медведей будет возрастать с потеплением. Из-за ночных морозов медведи возвращаются в берлоги, где их ждут лежаки из соломы.После выхода из зимнего сна весенний рацион медверей включает пророщенный овес, морковь, свеклу, яблоки, разнообразные каши. Рыбу и мясо вводят постепенно, для того, чтобы не перегружать пищеварительную систему. В этот период медведям не рекомендуется "тяжелая" жирная пища, так как в природе после сна медведи еще долго "постятся". В мае, когда обильно разрастается растительность и появляется много мелких животных (от муравьев до мышей), заканчивается период "поста".