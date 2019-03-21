Харьковские судмедэксперты не подтвердили информацию о насильственной смерти женщины, которую нашли 19 марта на Салтовке.

Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.Напомним, ранее к правоохранителям обратилась жительница Харькова 1992 года рождения и рассказала, что слышала как ее соседка взывает о помощи. Прибывшие на место происшествия силовики обнаружили бездыханное тело женщины. Следователи заподозрили в убийстве сожителя умершей и открыли уголовное производство.Однако результаты судебно-медицинской экспертизы не подтвердили первоначальную версию. Согласно данным специалистов, причиной кончины стали острое нарушение кровообращения и кардиомиопатия. В связи с этим сейчас полицейские меняют квалификацию случившегося по статье 115 УК Украины ("умышленное убийство") на пометку "естественная смерть".