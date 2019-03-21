Ранним утром 21 марта в Шевченковском районе Харькова на улице Отакара Яроша произошла авария с участием автомобиля BMW на "евробляхах".

Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях."На Яроша авария, дорога перекрыта, машины не пускают", - написал один из свидетелей случившегося и опубликовал фотографии поврежденной машины, заблокировавшей проезд.В пресс-службе управления патрульной полиции подтвердили информацию об инциденте. По данным копов, около 06:30 водитель BMW не справился с управлением и врезался в столб линии электропередач. В результате случившегося никто не пострадал. Правоохранители составили на мужчину админпротокол по статье 124 КУоАП ("нарушение правил дорожного движения"). В дальнейшем материалы передадут в суд.