Фрунзенский районный суд Харькова признал виновным 51-летнего харьковчанина в несанкционированном распространении информации с ограниченным доступом.

В мае 2018 года осужденный разместил на одном из интернет-сайтов объявление о продаже базы данных таможни ГФС Украины. Несколькими месяцами позже он прислал файл с информацией покупателю через Skype. Незаконный бизнес осужденного разоблачила киберполиция.Как сообщили в областной прокуратуре, суд утвердил соглашение о признании виновности между подсудимым и прокурором и назначил мужчине наказание в виде 8,5 тыс грн штрафа.Кроме того, к осужденному применена специальная конфискация: в доход государства изъят компьютер, с которого распространялись запрещенные файлы.Судебное решение вступило в силу.