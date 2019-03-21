В налоговой подвели промежуточные результаты кампании декларирования доходов.Об этом сообщает МГ Объектив.
Миллионные доходы в декларациях показали пока 58 человек. Общий объем доходов за 2018 год всех декларантов, 7468 граждан, составил более 1,0 млрд гривен.
В ГУ ГФС Украины в Харьковской области напоминают, что кампания декларирования доходов продлится до 2 мая. Декларацию на налоговую скидку можно подать до 31 декабря.
Как сообщалось ранее, большинство харьковских миллионеров живет в трех районах города. Граждане, которые официально задекларировали миллионный доход, предпочитают жить в Шевченковском, Киевском и Московском районах.