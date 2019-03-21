Красный цвет Марсу придает содержащееся в его грунте (реголите) большое количество оксида трехвалентного железа. Он также обуславливает красный цвет крови и ржавчины.

Об этом сообщает «Вокруг света. Украина».Предполагается, что процессе образования Солнечной системы все планеты получили большое количество железа. На Земле оно в основном сформировало ядро планеты, а Марс намного меньше и имеет меньшую гравитацию, поэтому часть железа осталась на поверхности.Существует несколько гипотез о том, каким образом это железо окислилось. Например, бури разрушают кристаллы кварца, которого много в реголите, и который содержит в себе кислород, окисляющий железо.Также предполагается, что окислителями может быть перекись водорода и озон, которые миллионы лет образовывались из углекислого газа под воздействием солнечных лучей над поверхностью планеты. Еще одна гипотеза предполагает, что молодой Марс когда-то имел влажный климат и достаточно воды. Она выступила окислителем железа и в конечном счете подарила планете зловещий красный оттенок.