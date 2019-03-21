В харьковской школе №19 открыли мемориальную доску в честь основателя поискового движения Вячеслава Супонина.Об этом сообщает newsroom.
По данным городских властей, всю свою жизнь мужчина посвятил поиску и увековечиванию пропавших без вести солдат во времена Второй мировой войны. Благодаря харьковчанину имена почти двух тысяч бойцов были вписаны в книгу памяти и выгравированы на стелах братских могил. Поисковое движение Вячеслав Супонин организовал, чтобы узнать как можно больше о судьбе своего отца. Скончался Вячеслав 16 марта 2018 года.
Торжественное открытие мемориальной доски состоялось вчера, 20 марта, в школе №19. Почтить память известного харьковчанина пришли родные Вячеслава Супонина, местные жители, а также ветераны.