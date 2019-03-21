Американские ученые смогли выяснить, какая температура в помещение заставляет людей чувствовать себя в комфорте.

Научные сотрудники из американского университета в Северной Каролине провели масштабное исследование, участниками которого были американские семьи. Они наблюдали за тем, как температура в доме влияет на их психоэмоциональное состояние. Специалисты пришли к выводу, что люди стараются поддерживать +25 градусов по Цельсию. Такая температура характерна для региона Африки для происходила эволюция человека, информируют «Экономические новости».Ученые подчеркивают, что температурные показатели термостата в американских домах полностью соответствуют климату территорий, на которых расположены Ангола, Эфиопия и Намибия.Эксперты это связывают с тем, что людям свойственно себя чувствовать более комфортно в тех условиях, в которых их предки были до того времени пока не создали одежду и не произошла экспансия северных широт.