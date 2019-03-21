В Харькове создали спецкомиссии по расследованию смертельных несчастных случаев на КП "Харьковводоканал" и КП «Харьковские тепловые сети».

Готовятся внеплановые проверки субъектов хозяйствования. Как сообщили в Главном управлении Гоструда в Харьковской области, полицией открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью». Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 8 лет.Напомним, 2 марта на «Харьковводоканале» произошел групповой несчастный случай, в результате которого погиб слесарь аварийно-спасательной бригады и был травмирован электрогазосварщик. 9 марта на КП «Харьковские тепловые сети» произошел несчастный случай со смертельным исходом. При выполнении ремонтных работ погиб слесарь.