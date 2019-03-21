В Харькове пройдет чемпионат Украины по спортивной аэробике среди юношей и молодежи.

Чемпионат пройдет 21-24 марта в спорткомплексе Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. В соревнованиях примут участие 250 спортсменов из разных областей Украины.

Команда Харьковской области выступит в таких категориях:
  • юноши младшего возраста (7-11 лет);
  • юноши старшего возраста (12-14 лет);
  • молодежь (17-21 год).
Спортсмены посоревнуются в программах «Аэрофанк», «Аэроденс» и «Аэростеп».

Начало соревнований – в 10:00. Торжественное открытие чемпионата – 23 марта в 12:30.

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