В Харькове пройдет чемпионат Украины по спортивной аэробике среди юношей и молодежи.Чемпионат пройдет 21-24 марта в спорткомплексе Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. В соревнованиях примут участие 250 спортсменов из разных областей Украины.
Команда Харьковской области выступит в таких категориях:
- юноши младшего возраста (7-11 лет);
- юноши старшего возраста (12-14 лет);
- молодежь (17-21 год).
Начало соревнований – в 10:00. Торжественное открытие чемпионата – 23 марта в 12:30.