В Харькове пройдет чемпионат Украины по спортивной аэробике среди юношей и молодежи.

юноши младшего возраста (7-11 лет);

юноши старшего возраста (12-14 лет);

молодежь (17-21 год).

Чемпионат пройдет 21-24 марта в спорткомплексе Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. В соревнованиях примут участие 250 спортсменов из разных областей Украины.Команда Харьковской области выступит в таких категориях:Спортсмены посоревнуются в программах «Аэрофанк», «Аэроденс» и «Аэростеп».Начало соревнований – в 10:00. Торжественное открытие чемпионата – 23 марта в 12:30.