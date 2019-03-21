В районе железнодорожного вокзала, на Полтавском шляхе грузовик врезался в бетонное препятствие.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Харьковской области.По данным полиции инцидент случился 20 марта около 13:52 дня. Водитель грузовика «ГАЗ-3307» увидел на дороге 20-летнюю девушку-пешехода и резко повернул в сторону. В результате он столкнулся с бетонным препятствием.Машина все-таки немного задела девушку. У пострадавшей ушибы плеча и бедра. Ей оказали медицинскую помощь и отправили домой. Другим участникам ДТП медицинская помощь не потребовалась.Информацию о происшествии зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений.