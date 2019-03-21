Среднемесячная зарплата в Харьковской области за год выросла более чем на 22%.

О ситуации в сфере оплаты труда и погашения долгов на предприятиях области шла речь на заседании коллегии ХОГА 21 марта.По данным заместителя председателя ХОГА Михаила Черняка, среднемесячная заработная плата штатных работников области в 2018 году составила 7659 грн, что более чем в 2 раза превышает показатель минимальной зарплаты. Средний уровень зарплаты в области по сравнению с 2017 годом вырос на 22,5%.– Самую высокую заработную плату в IV квартале 2018 года получали работники в Красноградском, Балаклейском и Коломакском районах. Самые низкие показатели были в Сахновщинском, Богодуховском, Близнюковском районах и городе Чугуев, – отметил Михаил Черняк.В январе 2019 года среднемесячная зарплата штатных работников области составила 8029 грн и выросла к соответствующему периоду прошлого года более чем на 20%.Благодаря совместной работе ХОГА, ГУ Пенсионного фонда Украины, ГФС и Гоструда в Харьковской области в 2018 году обнаружили 4,6 тысяч «теневых» рабочих мест (из них легализовано – почти 4000).– Однако, по результатам анализа состояния незадекларированного труда в Харьковской области 243,1 тысячи человек, или 10% общей численности трудоспособного населения области, могут работать в «тени», – отметил Михаил Черняк.Он добавил, что в области проводится ряд мероприятий, направленных на легализацию «теневой» занятости. В частности, действует соглашение о сотрудничестве между государственными органами, объединениями профсоюзов и работодателей области, в районах есть рабочие группы, проводится информационно-разъяснительная работа, работают инспекторы труда и тому подобное.Говоря о погашении задолженностей по выплатам зарплат в области, заместитель председателя ХОГА отметил, что благодаря мерам, которые принимает руководство региона, в 2018 году общее количество предприятий-должников уменьшилось с 64 до 52 единиц.– Ликвидированы долги на 67 предприятиях, учреждениях, организациях (вместе с филиалами), сокращена задолженность еще на 15 предприятиях в общей сумме 29,2 млн грн. Обеспечена своевременная выплата заработной платы работникам бюджетных учреждений области. Отсутствуют долги по выплате заработной платы на экономически активных предприятиях 25 районов области и в городе Люботин, – привел данные Михаил Черняк.