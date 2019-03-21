Житель Великобритании обнаружил, что кто-то прибирается в его гараже по ночам. Таинственный незнакомец складывал разбросанные детали в банку из-под мороженого, где пенсионер хранил арахис, чтобы кормить птиц.

Сначала 72-летний Стивен Маккирс решил, что сходит с ума. Он каждый раз вытаскивал все детали из контейнера и орехи разбрасывал по столу, но к утру их снова кто-то прибирал на место, пишет DailyMail. Но потом мужчина решил расследовать эту ситуацию. С помощью друга он установил в гараже видеокамеру. Тогда-то и выяснилось, что по ночам в гараже прибирается мышь. Она складывала в контейнер болты, гайки, винты и пластиковые детали. Мышь даже пыталась поднять предметы, которые в два раза больше, чем она. Самыми тяжелыми деталями оказались насадка для шланга и цепь электрической дрели.Мыши могут собирать разные предметы для того, чтобы создать гнездо. Но зачем грызуну понадобились металлические детали — неясно.Маккирс прозвал маленького уборщика Брекзит-Мышь, потому что он как будто делает запасы для брекзита. А его друг дал грызуну прозвище Металлический Микки.