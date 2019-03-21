Риск смерти от сердечного приступа, рака или инсульта снижают короткие прогулки один или два раза в неделю.

К такому выводу пришли ученые из Шаньдунского политехнического университета, пресс-релиз опубликован на MedicalXpress Эксперты проанализировали данные об уровне активности более 88 тыс. человек, собранных с 1997 по 2008 год и выяснили, что у участников эксперимента, работавших в саду от 10 минут или совершавших прогулки, риск преждевременной гибели снижался на 18%.Иными словами, умеренные физнагрузки уменьшают риск смерти, при этом наиболее эффективными занятиями для достижения результата являются бег, езда на велосипеде, а также спортивные упражнения.