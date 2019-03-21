Платаны более устойчивы к болезням и городским условиям.Об этом, как сообщает Фокус, заявил заместитель генерального директора коммунального объединения Киевзеленстрой Дмитрий Заруба.
– По результатам голосования по программе «Выбери дерево для Крещатика», большинство киевлян высказались за платан. Это дерево очень устойчиво к болезням, вредителям, городским условиям загазованности и другим вредным факторам, – рассказал Заруба.
По его словам, платан не требует регулярного полива и выдерживает низкие и высокие температуры воздуха.
Заруба рассказал, что в следующем году планируется реконструкция Крещатика.
– Со своей стороны мы будем рекомендовать коммунальной корпорации Киевавтодор, которая является заказчиком работ, учесть пожелания киевлян относительно высадки платанов и продумать систему, при которой корни этих деревьев в дальнейшем бы не «поднимали» дорожное покрытие, – заявил чиновник.
Заруба объясняет, что каштаны, высаженные вдоль столичных дорог, к сожалению, не выдерживают современных условиях города — загрязнения воздуха, потепления климата, размножения вредителей.