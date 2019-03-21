Платаны более устойчивы к болезням и городским условиям.

Об этом, как сообщает Фокус, заявил заместитель генерального директора коммунального объединения Киевзеленстрой Дмитрий Заруба.– По результатам голосования по программе «Выбери дерево для Крещатика», большинство киевлян высказались за платан. Это дерево очень устойчиво к болезням, вредителям, городским условиям загазованности и другим вредным факторам, – рассказал Заруба.По его словам, платан не требует регулярного полива и выдерживает низкие и высокие температуры воздуха.Заруба рассказал, что в следующем году планируется реконструкция Крещатика.– Со своей стороны мы будем рекомендовать коммунальной корпорации Киевавтодор, которая является заказчиком работ, учесть пожелания киевлян относительно высадки платанов и продумать систему, при которой корни этих деревьев в дальнейшем бы не «поднимали» дорожное покрытие, – заявил чиновник.Заруба объясняет, что каштаны, высаженные вдоль столичных дорог, к сожалению, не выдерживают современных условиях города — загрязнения воздуха, потепления климата, размножения вредителей.