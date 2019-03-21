Состояние развития промышленности Харьковской области в 2018 году и планы на 2019-й стали главными вопросами, которые рассмотрели в ходе заседания коллегии ХОГА 21 марта.

Во время заседания коллегии глава ХОГА Юлия Светличная отметила положительную динамику, которую демонстрирует промышленность региона в последние годы.- За 3 года промышленность выросла на 15%. Мы увеличили количество рабочих мест на предприятиях. По последним статистическим данным количество работников увеличилось на 8 тысяч. Мы с вами видим развитие промышленности и возможность загрузки тех государственных предприятий, у которых в предыдущие три-четыре года не было портфеля заказов, - подчеркнула Юлия Светличная.Она отметила, что налажено тесное сотрудничество руководства области и промышленных предприятий. Также регион строит собственную инфраструктуру международных отношений с целью привлечения инвестиций и поиска новых партнеров для харьковской промышленности.- Требование облгосадминистрации к менеджменту предприятий - это повышение социальных гарантий и зарплат. С нашей стороны - полная поддержка инициативам руководства заводов и поддержка по сотрудничеству с центральными органами власти, - сказала Юлия Светличная.О ключевых показателях развития отрасли в 2018 году во время коллегии доложил первый заместитель председателя ХОГА Марк Беккер. Он отметил, что по итогам 2018 года индекс промышленной продукции региона составил 102,9% (по Украине - 101,6%). Увеличили объемы производства следующие отрасли: машиностроение (индекс составил 108,6%), химическая промышленность (почти 120%); обработка древесины; поставки электроэнергии и газа; добывающая промышленность и разработка карьеров; производство фармацевтических продуктов и препаратов.- За 2018-й реализовано промышленной продукции на 190,5 млрд грн. Доля области в общегосударственном объеме реализованной продукции страны составляет 7,6%, что соответствует 4 месту среди регионов Украины. На предприятия Харьковщины приходится почти 13% объема реализованной продукции машиностроения Украины, что соответствует 2 месту среди областей Украины, - привел данные Марк Беккер.Среди факторов, давших толчок развитию промышленности региона, первый заместитель председателя ХОГА отметил процесс создания предприятиями отраслевых кластеров и развитие импортозамещения.- Благодаря подписанному меморандуму между Харьковской областной государственной администрацией и Государственным концерном «Укроборонпром» по расширению сотрудничества с предприятиями Харьковской области более 130 смежных промышленных предприятий области привлечены к выполнению программы импортозамещения в оборонной сфере, - привел пример Марк Беккер. - Проведено импортозамещение более 50 тысяч наименований продукции. Результатом такого сотрудничества являются заключенные контракты на поставку более 200 наименований продукции для создания современных образцов вооружения и военной техники. Не менее важным является участие наших предприятий в программе импортозамещения в энергетической сфере. Например, «Турбоатом» освоил производство титановых рабочих лопаток турбин, которые ранее импортировались из Российской Федерации.Первый заместитель председателя ХОГА также сообщил, что в сфере промышленности области отмечается рост уровня социальных стандартов.- Увеличение средней заработной платы в промышленности по сравнению с 2017 годом составило 23,3%, а на ведущих предприятиях заработная плата увеличилась на 30 - 40%, - сообщил Марк Беккер.Среди задач развития промышленности на 2019-й год обозначили постоянное наращивание объемов производства, дальнейшую работу по диверсификации рынков сбыта, погашение задолженности по выплате зарплат, внедрение инноваций и экономию энергоресурсов.- В 2019 году мы ожидаем дальнейший рост промышленного производства не менее чем на 3%. Имеющийся уровень загруженности предприятий позволяет прогнозировать на 2019 год рост средней заработной платы не менее чем на 15%, - отметил первый заместитель председателя ХОГА.При рассмотрении вопроса развития промышленности также заслушали генерального директора ХГАПП Сергея Задорожного и первого заместителя генерального директора АО «Турбоатом» Алексея Черкасского, которые доложили о ситуации на предприятиях и планах их работы.