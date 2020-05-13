По состоянию на 13 мая в Харькове зафиксировано 406 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области с начала регистрации зафиксировано 1 тыс. 86 подозрений на COVID-19, из которых 672 случая подтверждено. Под подозрением остаются 135 человек, из них 94 - жители Харькова. Также за это время 81 пациент выздоровел, 20 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 13 мая в Украине 16 тыс. 425 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 439 летальных, 3 тыс. 716 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 402 новых случая.