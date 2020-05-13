Утром 13 мая на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме

К месту происшествия выехали два отделения службы спасения на автоцистернах в составе 10 спасателей. На момент их прибытия горели домашние вещи, утеплитель и конструкции балкона надстройки жилого дома, а площадь пожара составила около 20 кв.м.Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, время пожара получил ожоги тела хозяин домовладения, мужчина 1958 года рождения, который самостоятельно пытался потушить пламя. Его, с диагнозом 80% ожогов тела II-III степеней, госпитализировала прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи.Спустя 30 минут пожар был полностью ликвидирован. Предполагаемая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.