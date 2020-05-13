Министр здравоохранения Максим Степанов озвучил прогнозируемые даты последующего ослабления карантина в Украине: 22 мая, 1 и 11 июня.

В ходе брифинга он отметил, что у Минздрава есть показатели, которые будут влиять на смягчение карантина.— У нас есть четкий алгоритм по снятию наших ограничений… Также у нас по этим показателям есть прогнозируемые даты, когда мы считаем, что можем достичь этих показателей. У нас есть контрольные даты, которые мы разработали для себя: это там 22 мая, потом 1 июня, 11-ое и так далее, — сказал министр.По его словам, на ближайшем заседании Кабинета министров будет принято постановление относительно алгоритма Минздрава о снятии карантина.— Я думаю, что уже на этой неделе сегодня-завтра мы презентуем все это. Мы считаем, что мы будем обращаться к правительству, чтобы было утверждено это соответствующим постановлением, — добавил Степанов.Ранее сообщалось, что Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, однако с некоторыми ослаблениями, которые начали действовать с 11 мая.Также с 11 мая карантин в Украине стал адаптивным региональным. Это означает, что в случае обострения инфекции в отдельных регионах, ограничительные меры будут усиливать именно там, а не по всей стране.