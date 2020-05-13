Коронавирус рушит все планы – в нынешнем году вряд ли имеет смысл планировать летний отдых за рубежом. Когда и какие страны откроют границы для туристов, пока неизвестно. Тем не менее, многие харьковчане не расстаются с мечтой о желанном all inclusive в Египте или поездке в Европу. Тем, кто решится поехать за границу, нужно быть готовыми к новым противоэпидемиологическим правилам.

Для туристов разрабатывают новые правила

В Украине введут «паспорт здоровья»?

Как застраховаться перед поездкой

Украина, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, откроет свои границы в зависимости от того, когда это сделают европейские страны. По данным экспертов, до конца 2020 года возобновится до 50% международных авиаперевозок.– Касательно авиаперевозок идут разговоры, будто от авиакомпаний потребуют, чтобы в самолете в каждом ряду не были заняты средние кресла. Однако в этом случае значительно возрастет стоимость перелета. В Ryanair, например, говорят, что все это ерунда, и все будут сидеть как и прежде. Сегодня мир еще не знает, как все это будет работать, – говорит глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив.Кстати, по ее прогнозам, страны Европы, скорее всего, не откроют границы даже к середине лета. Некоторые популярные с туристической точки зрения страны и вовсе решили в нынешнем сезоне «отдохнуть» от туристов. Например, Испания не планирует пускать к себе иностранцев до следующего года.Между тем в Турции уже заговорили о запуске туристического сезона, хотя и приняли решение отказаться от системы all inclusive в отелях. Но даже там, по словам эксперта авиационной отрасли Богдана Долинце, скорее всего, до середины лета речь может идти только о внутреннем туризме.– Количество международных туристов, возможно, начнет расти к концу лета – началу осени, – уточняет он.Готов к встрече туристов и не менее любимый харьковчанами Египет. Однако и там сначала будут принимать исключительно местных и только при условии заполнения отелей до 25%. А уже с июля речь пойдет об иностранцах. При этом во всех гостиницах должны быть медпункты и помещения для больных – на случай, если у кого-то обнаружится коронавирус.Как свидетельствуют последние заявления властей Евросоюза и экспертов, даже после открытия границ многие страны ужесточат меры по приему туристов. Везде разрабатывают антикризисные планы, вводят новые санитарные нормы, собираются внимательнее следить за теми, кого пускают на свою территорию.– Относительно международного отдыха есть вопросы по поводу возможных изменений. В некоторых странах уже говорят о специальных справках и анализах на вирус, поэтому прогнозировать что-то сложно, – говорит Богдан Долинце.Похоже, тех, кто решится поехать за границу, ожидает множество новых противоэпидемиологических правил. Так, ряд стран по рекомендации ВОЗ рассматривает возможность введения «паспорта здоровья», который будет доказательством того, что человек не болеет Covid-19. Однако пока ни одна страна еще не имеет четкой процедуры выдачи таких документов.Новым трендом 2020 года станет внутренний туризм. И если «паспорта здоровья» все-таки введут во всем мире, они появятся и в Украине, считает глава Госагентства развития туризма Марьяна Олеськив.– Если это рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения и будет введено в мире, то Украина тоже не останется в стороне. Однако должно быть понимание, какой тест можно считать целесообразным и в какой срок его нужно проводить. Пока ответа на этот вопрос нет, и четкой процедуры выдачи таких паспортов ни одна страна еще не имеет, – говорит чиновница.По ее словам, сейчас разрабатываются правила новых санитарно-гигиенических норм в сфере туризма, которые введут после завершения карантина. В частности, в заведениях общепита будет предусмотрено прохождение персоналом температурного скрининга, установлено расстояние между столиками и количество людей на квадратный метр. Кроме того, речь идет об определенном расстоянии между людьми на стойках регистрации, ограничениях в бассейнах, дистанцировании между людьми на пляжах. А новым трендом станет выдача в гостиницах наряду с тапочками и шампунями дизенфекторов и масок.Что касается хостелов, где в одной комнате могли проживать несколько незнакомых между собой людей, то, по словам Марьяны Олеськив, в таком формате они работать не будут.Если вы все-таки не намерены расставаться с мечтой о поездке за рубеж в этом году, позаботьтесь о «правильной» страховке. Ведь даже когда откроют границы, вероятность инфицирования коварным коронавирусом никуда не денется.– Договор страхования предусматривает оказание туристу медицинской помощи и возмещение расходов при наступлении страхового случая в стране временного пребывания, – говорит юрист Роман Чумак. – Во-первых, в договоре должен быть четко указан страховой случай, то есть определенное событие, с наступлением которого вам выплатят страховую сумму. Во-вторых, должен быть определен размер страховых платежей (суммы, которую турист платит страховой компании), и размер страховой выплаты (суммы, которую он получит в случае наступления страхового случая).Так вот, необходимо внести Covid-19 как страховой случай, – подсказывает юрист. – Нужно требовать это от компании, которая предоставляет страхование. Дело в том, что коронавирус считается инфекционным заболеванием, вызвавшим пандемию. И если не прописать его в договоре как страховой случай, страховая компания может отказать в возмещении расходов на лечение, мотивируя тем, что на эпидемии страховка не распространяется. На обычную болезнь или травму – да, а вот на эпидемию – нет. И где гарантия, что государство, в котором пребывает турист, будет лечить его бесплатно от Covid-19? Вообще никакой гарантии нет. Есть страны, где в принципе бесплатного лечения нет. Да, медицинскую помощь окажут, в том числе безотлагательную, но потом выставят счет. И если страховая компания не покрывает этот счет, его выставят пациенту, и он обязан его оплатить, вплоть до того, что с него в судебном порядке попытаются взыскать требуемую сумму уже в Украине.