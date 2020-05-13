Шокирующие данные собрали британские эксперты о квалификации местных зубных врачей. Оказалось, что сотни пациентов регулярно лишаются здоровых зубов из-за врачебных ошибок и небрежности.

В период с 2015 по 2019 годы только в Англии без учета других британских территорий было удалено 150 здоровых зубов... по ошибке. В большинстве случаев это происходило в больницах, а сами удаления осуществлялись под общим наркозом. Лишь 17 здоровых зубов удалили стоматологи общей практики, как говорится в отчете, опубликованном British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. В 2015/16 годах произошло 33 "неправильных" удаления, в 2018/19 - уже 42. Авторы отчета убеждены: подлинное количество ошибочных удалений намного выше, так как система сбора отчетов чрезмерно сложна и тяжеловесна.В Великобритании каждый год удаляют по 45 тысяч зубов, на что тратится около 200 млн фунтов. Дантисты и клиники платят за свои ошибки - от 1 000 до 40 000 фунтов, в зависимости от степени тяжести нанесенных пациенту травм. Большинство ошибок происходит из-за плохой коммуникации персонала клиник или нежелания еще раз проверить рентгеновские снимки. Исследователи сообщают, что попытки как-то исправить эту проблему пока не привели ни к каким результатам.Регуляторы называют подобного рода "ошибочные удаления" зубов "неоправданными ошибками", то есть событиями, которые никогда не должны были происходить. К ним также относят, к примеру, оставленные внутри пациента после операции какие-то инструменты или салфетки, либо ампутацию здоровой части тела. На долю удаления здоровых зубов приходится до 25% всех "неоправданных ошибок".