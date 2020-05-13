Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозирует, что работа метро и междугороднего транспорта может возобновиться до середины лета.

Об этом он рассказал в эфире телеканала “1+1”.— Мы начали первый этап и сняли часть ограничений. Следующий — введем, когда количество заболевших будет уменьшаться в течение определенного периода. Возобновление движения общественного транспорта — метро и междугороднего сообщения — состоится на третьем этапе выхода из карантина. Однако когда это произойдет — зависит от динамики заболеваемости, — отметил премьер-министр.Денис Шмыгаль подчеркнул, что во избежание новых вспышек заражения коронавирусом выход из карантина был разбит на пять этапов.