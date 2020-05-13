Карантинная «оттепель» позволила вернуться к работе салонам красоты, летним кафе, магазинам, стоматологическим кабинетам – начинать деятельность практически с нуля не просто. С серьезными проблемами столкнулись и частные предприятия. Насколько быстро предпринимателям удастся возродить свой бизнес? И что будет с ценами?

Для восстановления предприятий нужен транспорт

Минимум полгода на восстановление

Что будет с ценами

Тем, кто в условиях карантина продолжал подпольно работать, восстанавливаться будет проще, считает исполнительный директор Объединения промышленников и предпринимателей Харьковской области – регионального отделения УСПП Эдуард Набока. Вообще же бизнесу понадобится как минимум несколько месяцев, чтобы хотя бы процентов на восемьдесят восстановить обороты и доходы, которые имели место на январь-февраль, то есть до введения карантина.– Боюсь, что многие не вернутся на свои места, – говорит Эдуард Набока. – Например, я знаю, что есть салоны красоты, которые уже перестроились на другой, более безопасный бизнес – дистанционные продажи. И бросать его не собираются.Особенно тяжело, по словам эксперта, сегодня приходится предприятиям.– Чтобы полноценно продолжать свою деятельность, им нужно восстанавливать связи. А восстанавливать связи тяжело, поскольку работа с контрагентами – теми, кто поставляет комплектующие, и теми, кто получает выпускаемую продукцию, – требует свободной логистики. А логистика сегодня все равно остается несвободной, – считает Эдуард Набока. – Перевозки ограничены даже внутри области, не говоря уже о межобластном сообщении. Некоторые области вообще пока закрыты. О перевозках между государствами я вообще молчу. То, что связано с авиаперевозками, сейчас в ступоре, и предприятия ищут новые пути доставки. А их не всегда возможно найти, в частности если речь идет об Азии. Ну какие могут быть машины? Тут нужны самолеты, а самолеты не летают.Помимо проблем логистики с контрагентами есть еще вопросы по доставке людей на предприятия.– Для городских жителей метро закрыто. О жителях области и говорить нечего – пригородное сообщение пока еще никто не запускал. Не у всех предприятий есть финансовый резерв и возможность организовать доставку, – говорит исполнительный директор объединения. – Хотя все как-то пытаются выкручиваться. Допустим, какому-то сотруднику, имеющему автомобиль, оплачивают бензин, и он собирает по дороге четыре-пять человек и везет их на производство. Но вы же понимаете, что это дополнительные затраты, дополнительное время, определенные неудобства. Допустим, человек заболел – и цепочка остановилась.То есть пока полностью не восстановится транспортная связь – и городская, и областная, и межрегиональная, – предприятия будут испытывать трудности, отмечает Эдуард Набока.– На рабочие места будут выходить только критически необходимые сотрудники. Остальных будут так или иначе оставлять работать дистанционно, если есть такая возможность, или отправлять в отпуск за свой счет, – уверен он.По словам эксперта, в Харькове есть рынки, собственникам которых даже при послаблении условий карантина выгоднее пока не открываться.– Антикарантинные мероприятия, которые сейчас необходимо проводить, и объем средств, которые нужно в это вложить, не оправдаются даже за два месяца торговли. Многие говорят, что проще еще две-три недели подождать, пока откроется все,– рассказывает Эдуард Набока.По его мнению, даже при благополучном исходе событий, если не будет никаких эксцессов в виде возвращения высокой заболеваемости, которые вынудят власти опять вернуться к ужесточению карантинных мер, не раньше, чем через полгода бизнесу удастся процентов на восемьдесят восстановить прежние обороты.– Понятно, что с карантином мы еще не закончили. А что такое бизнес? Это риск. Риск каждый день – и в благоприятной, и в неблагоприятной обстановке. Так что предприниматели будут и в дальнейшем рисковать, искать возможности, перестраиваться. Дело в том, что люди, которые занимаются тем или иным делом, понимают: они нигде ни от кого ничего не получат. Только то, что сами смогут заработать и создать, – и есть их благополучие. Бизнесмены все равно будут искать возможности, чтобы каким-то образом восстановить обороты и свои доходы.Безусловно, простой в период карантина, новые условия работы скажутся и на цене продуктов, товаров и услуг.– Однако это зависит не только от желания предпринимателей, но и от спроса. Будет расти спрос на товары, цена тоже будет потихонечку расти. Правда, сегодня очень многие люди обеднели, финансовая подушка выпотрошена – средства остались только на питание. Так что сейчас услуги, скажем, салонов красоты, парикмахерских и т. д. вряд ли сильно подорожают. Все равно народу туда будет ходить меньше, потому что у людей просто нет денег. Многие уже приспособились стричься и красить ногти дома. И если салоны начнут здорово поднимать стоимость услуг, потеряют клиентов. Будет некий баланс между упавшим спросом и открывшимся предложением.Со временем, говорит эксперт, цены будут, безусловно, подниматься.– Те, кому удается каким-то образом сократить свои стабильные стационарные расходы (аренда, кредитные каникулы и т. д.), будут пытаться держать цены, чтобы просто восстановить оборот. Но в конечном итоге цены, конечно же, будут повышаться, – прогнозирует Эдуард Набока.