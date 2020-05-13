Повышения тарифов на электроэнергию для населения в 2020 году в Украине не будет, но цены могут взлететь для небытовых потребителей.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.По его словам, тариф на электрическую энергию останется на уровне 1,68 грн.— Это важный индикатор, он согласован с президентом. Это вопрос, я считаю, даже не нужно обсуждать, — подчеркнул Шмыгаль.Он уточнил, что переговоры с небытовыми потребителями будут продолжаться, нужно выйти на прямые договоры и внести соответствующие изменения в законы.Стоит отметить, что ранее Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и комуслуг, предложила повысить тарифы на электроэнергию для населения. В частности, речь шла об отмене к концу 2020 года льготной категории потребления до 100 кВт⋅ч для населения (тариф 0,75 грн без НДС), что даст 12 млрд грн в следующем году.