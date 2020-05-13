В Харькове сегодня, 13 мая, замечены очереди людей, которые хотят воспользоваться общественным транспортом.

Очевидцы публикуют соответствующие фотографии в социальных сетях. В частности, была замечена большая очередь на 46-й троллейбус.Есть ожидающие транспорт пассажиры и на других маршрутах.Напомним, что ограничения на перевозку пассажиров в городском транспорте ввели с 18 марта - не более 10 человек в салоне и масочный режим. Со 2 апреля транспорт работал в режиме "спецперевозок". С 11 мая введено послабление карантина, в результате которого общественный наземный транспорт в Харькове работает в обычном режиме, метро - по прежнему не работает.