Верховная Рада на заседании в среду, 13 мая, 270 голосами приняла закон о банках.

На заседание парламента прибыл президент Владимир Зеленский, который призвал нардепов поддержать законопроект, который "защитит экономику".В то же время, оппозиция заявила, что обжалует закон в Конституционном суде, который, по их словам, не соответствует 11 статьям Конституции.Закон окончательно запрещает возвращение национализированных банков бывшим владельцам, запрещает возвращение на рынок обанкротившихся банков, владельцы которых через суды добились отмены постановления Нацбанка о своей неплатежеспособности.При этом Нацбанк уверяет, что это не значит, что владелец банка станет беззащитным перед государством. Он сможет пойти в суд и доказывать незаконность решения НБУ, а если докажет свою правоту - подтвердить в суде, что в банке на момент вывода с рынка оставался какой-то капитал.После этого международный аудитор должен доказать или опровергнуть наличие в банке капитала."Также он может претендовать на компенсацию упущенной выгоды и морального ущерба. Это называется компенсация убытков", - пояснили в НБУ суть закона.Напомним, закон о банках в первом чтении был принят 30 марта.После этого он был заблокирован рекордным количеством поправок - более 16,5 тысяч. Для их рассмотрения в зале понадобилось бы несколько месяцев, поэтому была принята целая процедура.Сначала внесли изменения в регламент для борьбы с "законодательным спамом", разделив правки на блоки, а потом утвердили специальную процедуру рассмотрения закона о банках. Ей воспользовался только один нардеп.