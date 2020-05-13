65 студентов из трех харьковских вузов вместе спели произведение из оперы Дж. Верди "Набукко", которое во всем мире считается символом свободы.

Таким образом студенты поддержали людей в период карантина из-за коронавируса.В акции приняли участие хоры:- Харьковского Национального университета искусств имени И. П. Котляревского;- Харьковского Национального университета имени В. Н. Каразина;- Харьковского Национального технического университета "ХПИ".Во всем мире классическое искусство является средством для поддержки людей в этот сложный период. Поэтому не случайно, что в Харькове, студенческой столице Украины, впервые в дистанционном формате объединились певцы. Сегодня начальные слова произведения "Полети, мысль, на золотых крыльях" как никогда актуальны для каждого из нас, - подчеркнули организаторы акции.