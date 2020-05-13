Ленинский районный суд Харькова вынес приговор сотруднику облэнерго, который стал виновником гибели своего коллеги.

Соответствующий документ был опубликован в Едином реестре судебных решений.По данным следствия, трагический инцидент произошел 17 сентября 2019 года. Электромонтер получил от старшего мастера два наряда на выполнение работ на подстанциях. Ремонтная бригада под руководством обвиняемого выехала на одну из них, а их коллеги - на вторую. После выполнения всех необходимых работ фигурант без согласования с дежурным повернул масляный выключатель. В результате ток поступил на вторую подстанцию и один из ремонтников получил смертельный удар. Как выяснилось позднее, погибший был пьян.В ходе разбирательства сотрудник "Харьковоблэнерго" признал свою вину и заключил сделку с обвинением. За нарушение правил безопасности во время работ с повышенной опасностью суд приговорил мужчину к году лишения свободы условно. На данный момент решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляции.