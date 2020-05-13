Бортпроводница рассказала, из чего готовят еду на борту самолета, чем она опасна для пассажиров и что предпочитает есть экипаж.

Стюардесса, которая предпочла не называть своего имени, раскрыла опасность подаваемой во время полетов еды. Женщина добавила, что она проработала в пяти разных авиакомпаниях и не увидела особой разницы в приготовлении и подачи блюд на борту, пишет Daily Express.Бортпроводница заявила, что абсолютно любая еда, которую подают на борту авиалайнера пассажирам, является вредной. Даже если это вегетарианское блюдо.Многие продукты, подаваемые пассажирам, могут оказаться несвежими, поскольку блюда готовят за сутки до полета. Фрукты нарезают за пару часов до вылета и чаще всего они выглядят "весьма плачевно".Часто для приготовления того или иного блюда берутся ненатуральные продукты. Например, уверяет стюардесса, омлет может быть приготовлен "из смеси яйца и какого-нибудь заменителя". Люди же этого часто не замечают, поскольку на большой высоте рецепторы притупляются.Стюардесса также отметила, что экипаж берет на борт еду из дома. Тоже самое она советует делать и пассажирам.