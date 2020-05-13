С начала наблюдений за распространением СOVID-19 в Харьковской области провели 6 тыс. 970 лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию.Об этом сообщил Центр общественного здоровья МОЗ Украины.
В лидерах по количеству проведенных ПЦР-тестов:
- Киев - 18 тыс.217:
- Винницкая область - 12 тыс. 93:
- Черновицкая область - 11 тыс. 247).
В Харьковской области ПЦР-исследования проводят в Харьковском лабцентре, Областной клинической инфекционной больнице и областной детской инфекционной больнице.
Тестированию подлежат:
- люди, которым установлено подозрение на COVID-19;
- контактировавшие с пациентом с подтвержденным COVID-19;
- пациенты с пневмонией;
- медработники (каждые 5 дней);
- пациенты, которые выздоровели (для снятия диагноза).