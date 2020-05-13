С начала наблюдений за распространением СOVID-19 в Харьковской области провели 6 тыс. 970 лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья МОЗ Украины.В лидерах по количеству проведенных ПЦР-тестов:- Киев - 18 тыс.217:- Винницкая область - 12 тыс. 93:- Черновицкая область - 11 тыс. 247).В Харьковской области ПЦР-исследования проводят в Харьковском лабцентре, Областной клинической инфекционной больнице и областной детской инфекционной больнице.Тестированию подлежат:- люди, которым установлено подозрение на COVID-19;- контактировавшие с пациентом с подтвержденным COVID-19;- пациенты с пневмонией;- медработники (каждые 5 дней);- пациенты, которые выздоровели (для снятия диагноза).