Пилотажная группа Харьковского аэроклуба им. В.С. Гризодубовой 9 мая выполнила пролет над Харьковом и над Чугуевом в честь 75-летия Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Летчики Харьковского аэроклуба Сергей Филатов, Сергей Комин и Анатолий Бернатович на реактивных самолетах Л-29 «Дельфин» выполнили полет над Харьковом и поздравили в воздухе жителей авиационного Чугуева.Несмотря на неустойчивую и дождливую погоду, летчикам удалось порадовать харьковчан и жителей области. Первый полет с аэродрома Коротич состоялся в Чугуев, где группа Л-29 выполнила несколько проходов над городом.Второй зрелищный полет тройка «Дельфинов» выполнила над Харьковом. Реактивные самолеты взлетели с аэродрома «Коротич», прошли над Безлюдовкой, над районом Новых домов и Немышли, пролетели над 8-м хлебозаводом, развернулись в районе Героев Труда и далее выполнили два прохода на высоте 300 метров над мемориальным комплексом «Родина-мать». К сожалению, из-за ухудшения погоды всю запланированную пилотажную программу выполнить не удалось, однако пилоты порадовали харьковчан слаженным групповым пролетом с выпущенными дымами. Пилотаж получился над сквером «Стрелка». Тройка Л-29 зашла со стороны вокзала и сделала «роспуск» – одновременный расход в разные стороны с набором высоты. Ведущий пилотажной группы Сергей Филатов выполнил фигуру «бочка».– В районе Мемориала Славы планировали нарисовать в небе цифру «девять», но нам помешали низкие облака, к тому же над городом шли дожди. Поэтому решили просто дважды пролететь над Мемориалом. А вот над сквером "Стрелка" нам повезло – погода позволила сделать красивый роспуск, то есть когда самолеты с энергичным набором высоты начинают расходиться в разные стороны. С дымами и включенными фарами такие элементы над Харьковом были выполнены впервые, – сказал Сергей Филатов.