Согласно данным исследования, опубликованного в апрельском выпуске журнала Endocrine Connections, большая окружность бедер связана с более низким риском гипертонии у лиц с избыточной массой тела и ожирением.

Цзе Ши из Медицинского факультета Шанхайского университета Цзяо Тонг (Shanghai Jiao Tong University School of Medicine) и его коллеги, оценили связь между окружностью бедер и гипертонией среди людей среднего и пожилого возраста. В анализ были включены 9520 человек (в возрасте больше 40 лет).Исследователи обнаружили, что окружность бедра отрицательно коррелировала с систолическим артериальным давлением, диастолическим артериальным давлением, уровнем глюкозы натощак и общим уровнем холестерина. Для тертильной группы с самой высокой окружностью бедра риск гипертонии был значительно ниже, чем для самой тертильной группы после коррекции на множественные потенциальные факторы риска как у людей с избыточным весом (отношение шансов 0,68), так и у людей с ожирением (отношение шансов 0,51).«В отличие от жира на животе, жировые отложения на бедрах могут быть полезны для обмена веществ», - говорится в заявлении соавтора. - «Наиболее вероятной причиной этой ассоциации является то, что под кожей накапливается больше мышц бедра и / или жира, который выделяет различные полезные вещества, которые помогают поддерживать кровяное давление в относительно стабильном диапазоне».