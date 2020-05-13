Украинка Элина Свитолина вошлав топ-10 лучших теннисисток мира за последнее десятилетие, о чем сообщил официальный сайт WTA.Рейтинг был сформирован по количеству очков, которые теннисистки заработали в личный рейтинг с 2010 года.
Свитолина заняла восьмое место, набрав 26 164 балла. В первую тройку вошли американка Серена Уильямс, чешка Петра Квитова и румынка Симона Халеп.
Топ-10 теннисисток с 2010 года:
1. Серена Уильямс - 66 308 очков
2. Петра Квитова - 46 385
3. Симона Халеп - 44 590
4. Анжелик Кербер - 41 090
5. Виктория Азаренко - 39 235
6. Каролина Плишкова - 30 207
7. Саманта Стосур - 27 461
8. Элина Свитолина - 26 164
9. Гарбинье Мугуруса - 26 056
10. Винус Уильямс - 24 641.
Напомним, теннисный сезон был остановлен из-за пандемии коронавируса.