Украинка Элина Свитолина вошлав топ-10 лучших теннисисток мира за последнее десятилетие, о чем сообщил официальный сайт WTA.

Рейтинг был сформирован по количеству очков, которые теннисистки заработали в личный рейтинг с 2010 года.Свитолина заняла восьмое место, набрав 26 164 балла. В первую тройку вошли американка Серена Уильямс, чешка Петра Квитова и румынка Симона Халеп.Топ-10 теннисисток с 2010 года:1. Серена Уильямс - 66 308 очков2. Петра Квитова - 46 3853. Симона Халеп - 44 5904. Анжелик Кербер - 41 0905. Виктория Азаренко - 39 2356. Каролина Плишкова - 30 2077. Саманта Стосур - 27 4618. Элина Свитолина - 26 1649. Гарбинье Мугуруса - 26 05610. Винус Уильямс - 24 641.Напомним, теннисный сезон был остановлен из-за пандемии коронавируса.