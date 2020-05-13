Японские журналисты совместно с экспертами по инфекционным заболеваниям Медицинского факультета Университета Св. Марианны в Кавасаки провели эксперимент, который помог им показать, как коронавирус передается в ресторане.

Как сообщает "The Бабель", в результате эксперимента оказалось, что "вирус" оказался на руках всех 10 участников эксперимента.В ходе эксперимента ученые использовали специальную краску, которая светится в темноте. В импровизированном заражении приняли участие 10 человек. Один из них был зараженным, ему краску нанесли на руку, как будто он кашлянул, прикрыв рот. Затем участникам эксперимента предложили в течение 30 минут свободно брать еду со шведского стола.После этого включили свет, который показал распределение краски. "Вирус" был найден на руках всех 10 участников эксперимента, у троих он был на лице. Краска распространилась через крышку контейнера с едой, щипцы, с помощью которых еду накладывали, и ручку емкости с едой.