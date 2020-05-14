Украина будет "заходить и выходить" из карантина, пока не изобретут лекарство от коронавируса.

Об этом нардепам в Верховной Раде сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.На заседании нардепы заявили, что миллионы граждан не имеют возможности добираться на работу из-за ограниченного режима работы общественного транспорта. В ответ Шмыгаль заявил, что Украина продолжит умеренно выходить из карантина, чтобы не обвалить систему здравоохранения. Общественный транспорт, по его словам, запустят на третьем этапе.- Предлагаю на этих вопросах не спекулировать политически, а четко подходить к соблюдению карантина. Других действующих механизмов в мире сегодня нет. Пока не будет найдено лекарство, мы вынуждены заходить и выходить в карантин по соответствующим правилам, - заявил Шмыгаль.