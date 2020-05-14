Автомобильные номера для электрокаров будут зеленого цвета и будут иметь буквы только латинского алфавита.

«На фото – новые номерные знаки и серии согласно стандарту ДСТУ 4278:2019. Также отдельная серия для электробусов, у которых специальная серия сочетания букв. Очень жду, чтобы увидеть зеленые номера для электромобилей не на картинках с ГОСТ, а на улицах нашей страны. Надеюсь, что это произойдет очень скоро, после либерализации или окончания карантина», – сообщил один из авторов закона про «зеленые номера» для электромобилей Алексей Рябчин.