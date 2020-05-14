Мужчины с низким уровнем мужского гормона тестостерона чаще умирают от COVID-19, как выяснили немецкие врачи.

Это противоречит предыдущей теории о том, что повышенная смертность сильного пола из-за коронавируса связана с высокими показателями тестостерона.Анализ статистики по немецким больницам показал, что мужчины с низким уровнем тестостерона, заболевшие COVID-19, значительно чаще рискуют умереть из-за этого вируса. В целом, риск представителей сильного пола уйти из жизни из-за коронавируса в два раза выше, чем у женщин, но врачи не могут определить, с чем этим связано. Высказывалось предположение о роковой роли тестостерона. И вот теперь исследование с участием 45 пациентов, помещенных в отделение реанимации, показало, что мужской гормон тестостерон повышает риск смерти, но не при своем избытке, а при дефиците.Гормон помогает регулировать иммунные реакции организма, но если у мужчины низкий тестостерон, его иммунная система слишком бурно реагирует на проникновение разного рода вирусов и инфекций. В результате, рождается так называемый цитокиновый шторм, когда иммунные клетки цитокины производятся в объемах, превышающих рациональные потребности для уничтожения патогенов. Цитокиновый шторм разрушает организм сам по себе. В случае отсутствия экстренной медицинской помощи он может быть фатальным, как показали наблюдения за пациентами в госпиталях Гамбурга.35 из них были мужчинами, а 10 женщинами. 7 пациентам требовалась кислородотерапия, а 33 - искусственная вентиляция легких. К окончанию периода наблюдений скончалось 9 мужчин и 3 женщины. Исследователи оценивали уровень гормонов у каждого пациента, начиная с первого дня в реанимации еще до того, как они получали любые инвазивные процедуры. Образцы крови пациентов с COVID-19 проверялись на наличие 12 гормонов, включая тестостерон и дигидротестостерон.