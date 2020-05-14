Кабинет министров смягчил карантинные ограничения, разрешив украинцам собираться группами до восьми человек при условии соблюдения масочного режима.

Решение принято на заседании 13 мая.Кроме того, Кабмин разрешил ресторанам размещать на летних площадках за одним столиком четырех человек (кроме детей до 14 лет), а не двух, как ранее. При этом кресла по-прежнему должны находиться минимум в 1,5 метрах друг от друга.- Есть еще дополнительный вопрос. Он касается обращения наших рестораторов, чтобы мы внесли изменения в наше 211 постановление сегодня на заседании. Они касаются изменения параметров пребывания на летних террасах, они касаются изменения в пребывании в парках, потому что у нас осталось два человека, - заявил министр здравоохранения Максим Степанов.