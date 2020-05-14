Сервисные центры МВД и территориальные подразделения Государственной миграционной службы с 12 мая вернулись к режиму работы офлайн – конечно же, с соблюдением определенных требований.Прием в подразделениях миграционной службы ведется только в исключительных случаях: паспорта оформляют только по причине их утери, вклеивают фото при достижении определенного возраста, загранпаспорта выдают в связи с необходимостью лечения за границей и т.д. Прием – в порядке живой очереди, электронная пока не работает.
Со временем территориальные подразделения миграционной службы и центры обслуживания граждан "Паспортный сервис" планируют расширить график работы и увеличить количество услуг, предоставляемых гражданам Украины, иностранцам и лицам без гражданства, сообщает официальный телеграм-канал МВД.
Предоставление услуг будет осуществляться с соблюдением определенных требований:
– один посетитель на десять квадратных метров;
– рабочие места сотрудников оснащены защитной перегородкой;
– ежедневно измеряется температура сотрудников;
– ежедневно проводится дезинфекция помещений;
– не допускаются работники и посетители с признаками респираторных заболеваний или без защитной маски.
– Отмена ограничений, установленных в связи с введением карантина, будет происходить с учетом эпидемиологической ситуации в регионах, а также восстановления транспортного сообщения в городах, – говорят в МВД.