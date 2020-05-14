Сервисные центры МВД и территориальные подразделения Государственной миграционной службы с 12 мая вернулись к режиму работы офлайн – конечно же, с соблюдением определенных требований.

Прием в подразделениях миграционной службы ведется только в исключительных случаях: паспорта оформляют только по причине их утери, вклеивают фото при достижении определенного возраста, загранпаспорта выдают в связи с необходимостью лечения за границей и т.д. Прием – в порядке живой очереди, электронная пока не работает.Со временем территориальные подразделения миграционной службы и центры обслуживания граждан "Паспортный сервис" планируют расширить график работы и увеличить количество услуг, предоставляемых гражданам Украины, иностранцам и лицам без гражданства, сообщает официальный телеграм-канал МВД.Предоставление услуг будет осуществляться с соблюдением определенных требований:– один посетитель на десять квадратных метров;– рабочие места сотрудников оснащены защитной перегородкой;– ежедневно измеряется температура сотрудников;– ежедневно проводится дезинфекция помещений;– не допускаются работники и посетители с признаками респираторных заболеваний или без защитной маски.– Отмена ограничений, установленных в связи с введением карантина, будет происходить с учетом эпидемиологической ситуации в регионах, а также восстановления транспортного сообщения в городах, – говорят в МВД.