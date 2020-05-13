Лекарственные и дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты, а также медицинское оборудование будут закуплены для лечебных учреждений Харькова.

Об этом 13 мая на заседании постоянной комиссии по вопросам социальной защиты и здравоохранения Харьковского городского совета сообщила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.По ее словам, приобретение медикаментов и оборудования производится за счет неиспользованных средств резервного фонда городского бюджета на сумму 26,2 млн грн. Эти средства некоммерческие предприятия здравоохранения используют в полном объеме после фактической поставки товара. В больницы должны поступить лекарственные средства на сумму 10,6 млн грн, 13 аппаратов искусственной вентиляции легких на 11,5 млн грн (ожидаются в конце мая), а также санитарные автомобили на сумму 3,7 млн грн (на этапе проведения торгов). Также для больниц закупят дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты - костюмы и респираторы.Светлана Горбунова-Рубан отметила, что уже 3 марта был сформирован запрос потребностей для больниц. По состоянию на 7 мая коммунальными предприятиями здравоохранения, согласно заключенным договорам и по факту поставки, уже использованы средства резервного фонда на общую сумму 50 млн грн. Из них 12,5 млн грн было направлено на приобретение пяти аппаратов искусственной вентиляции легких с оксигенацией высокого потока (четыре аппарата получила Городская клиническая больница скорой и неотложной помощи имени проф. Мещанинова, один аппарат - Городской перинатальный центр). На сумму 1,2 млн грн был приобретен аппарат ИВЛ для новорожденных в роддом №3, 3,6 млн грн израсходовано на лекарственные средства, препараты антибактериальной и инфузионной терапии; больница скорой помощи и детская поликлиника №14 получили жаропонижающие средства. Еще 2,5 млн грн из общей суммы было направлено на закупку дезинфицирующих средств, 30,2 млн грн - на приобретение индивидуальных средств защиты (костюмы, очки, респираторы, маски, перчатки) для медработников.