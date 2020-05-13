В Харьковском областном диспансере радиационной защиты населения зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции среди персонала.Как сообщает издание Depo.Харьков со ссылкой на пресс-службу ХОГА, по состоянию на 13 мая в диспансере радиационной защиты зафиксировали пять лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 среди персонала медучреждения.
Именно в этом диспансере работала 48-летняя медсестра реанимационного отделения, которая скончалась от коронавирусной инфекции несколько дней назад. Сообщалось, что женщина подхватила вирус на крестинах, которые посетила на Пасху.