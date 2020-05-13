Решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения и отстранении его от должности.

В пресс-службе Национальной полиции в Харьковской области сообщили о том, что по факту гибели подростка в марте 2017 года, руководителю одного из коммунальных предприятий Харьковского городского совета вручено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.Напомним, что 5 марта, в Харькове во время игры в футбол погиб подросток, на которого упали футбольные ворота. Трагедия произошла на территории модульного городка, который построен для временных переселенцев с Донбасса за немецкий счет.От порыва ветра ворота оторвались и ударили 14-летнего мальчика, который стоял на расстоянии около 2-х метров, по голове. Ворота были сварены в единую конструкцию и не закреплены на футбольном поле.