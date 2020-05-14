О местонахождении девушки ничего не известно уже третьи сутки.

Киевским отделом полиции устанавливается местонахождение Анастасии Заблодской, 2004 года рождения. Девушка 11 мая около 16:00 ушла из дома и не вернулась.рост 156 см, худощавого телосложения, светло-русые волосы средней длины, голубые глаза.в черную кожаную куртку, черные джинсы, белые кроссовки.Уважаемые граждане, если у вас есть информация о разыскиваемой, просим сообщить в Киевский отдел полиции по телефонам:или